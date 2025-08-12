В Белом доме раскрыли планы Трампа по встрече с Путиным

Трамп планирует встретиться с Путиным один на один
Трамп и Путин проведут приватную встречу
Трамп и Путин проведут приватную встречу

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу один на один с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт. 

«Трамп планирует встретиться с Путиным один на один», — заявили Левитт на брифинге с журналистами. Ее слова передает Sky News. 

Ранее Левитт уже сообщала, что Дональд Трамп открыт для диалога как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. По данным New York Times, Трамп рассматривает возможность проведения не только двусторонней, но и трехсторонней встречи с лидерами России и Украины для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

