Плот с чучелами заметили вечером на городской набережной
Плот с чучелами на тюменской набережной
Жители Тюмени заметили на городской набережной плот с тремя пугающими чучелами. Об этом тюменцы сообщили в соцсетях.
«Ужасы на ночь. Три чучела дрейфовали на плоту около набережной», — пишут в telegram-канале «Тюмень ЧП». Подписчики также предполагают, что это связано со съемками эпизода шоу «Битва сильнейших». Съемочную группу заметили вечером 12 августа на улице Логунова.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы заметили в районе Лесобазы участника «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. В городе проходят съемки эпизода шоу «Битва сильнейших».
