12 августа 2025

«Ужасы на ночь»: тюменцы заметили на набережной дрейфующий плот с чучелами. Видео

На набережной Тюмени дрейфует плот с тремя страшными чучелами
© Служба новостей «URA.RU»
Плот с чучелами заметили вечером на городской набережной
Плот с чучелами на тюменской набережной
Фото:

Жители Тюмени заметили на городской набережной плот с тремя пугающими чучелами. Об этом тюменцы сообщили в соцсетях.

«Ужасы на ночь. Три чучела дрейфовали на плоту около набережной», — пишут в telegram-канале «Тюмень ЧП». Подписчики также предполагают, что это связано со съемками эпизода шоу «Битва сильнейших». Съемочную группу заметили вечером 12 августа на улице Логунова.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы заметили в районе Лесобазы участника «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. В городе проходят съемки эпизода шоу «Битва сильнейших».

© Служба новостей «URA.RU»
