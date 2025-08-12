Стало известно, где конкретно встретятся Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.
«Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже», — пишет CNN. Других подробностей пока не озвучивается.
Ранее Белый дом уже сообщал о планах провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Местом переговоров выбрана военная база Эльмендорф — Ричардсон, однако подробности повестки и целей встречи пока не раскрываются.
