12 августа 2025

Стало известно, где конкретно встретятся Путин и Трамп

CNN: Путин и Трамп проведут встречу на военной базе в Анкоридже
Путин и Трамп встретятся на военное базе
Путин и Трамп встретятся на военное базе Фото:

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

«Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже», — пишет CNN. Других подробностей пока не озвучивается. 

Ранее Белый дом уже сообщал о планах провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Местом переговоров выбрана военная база Эльмендорф — Ричардсон, однако подробности повестки и целей встречи пока не раскрываются.

