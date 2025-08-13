Бочаров взял на контроль ситуацию вокруг падения БПЛА в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил мэру Волгограда Евгению Рычкову обеспечить предоставление автобусов и организовать пункты временного размещения (ПВР) для жителей дома на улице Ополченской. Решение принято из-за необходимости обследования здания и устранения последствий падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
«Глава региона поручил задействовать городской транспорт для эвакуации граждан и подготовить ПВР, чтобы обеспечить безопасность и комфорт временно размещенных жителей», — говорится в официальном сообщении администрации области в telegram-канале. Специалисты начнут обследование поврежденного здания в ближайшее время.
Ранее, 13 августа, обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые организовали эвакуацию жителей для обеспечения их безопасности и обследования здания на предмет повреждений. Информация о пострадавших не поступала.
