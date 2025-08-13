Депутат Казакова: старое кино смогут проверять на нормы о традиционных ценностях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты пересмотрят старые фильмы, чтобы дать заключение
Эксперты пересмотрят старые фильмы, чтобы дать заключение Фото:

В России Министерство культуры сможет проверять старые фильмы и сериалы на их соответствие нормам традиционных ценностей. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

«Минкультуры должно будет пересмотреть фильм, выпущенный ранее и дать по нему заключение. Ведомство наделили правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше», — передает «ТАСС Кавказ» заявление Казаковой, которое она сделала в ходе видеоинтервью.

Депутат уточнила, что содержание фильмов должно соответствовать 17 традиционным ценностям, которые названы в указе президента России Владимира Путина. Среди них — жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие.

В новом законе отмечается, что владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не допускать распространение произведений, отрицающих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России Министерство культуры сможет проверять старые фильмы и сериалы на их соответствие нормам традиционных ценностей. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. «Минкультуры должно будет пересмотреть фильм, выпущенный ранее и дать по нему заключение. Ведомство наделили правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше», — передает «ТАСС Кавказ» заявление Казаковой, которое она сделала в ходе видеоинтервью. Депутат уточнила, что содержание фильмов должно соответствовать 17 традиционным ценностям, которые названы в указе президента России Владимира Путина. Среди них — жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие. В новом законе отмечается, что владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не допускать распространение произведений, отрицающих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...