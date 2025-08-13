В городах-миллионниках России продажи новостроек за год сократились почти вдвое, а доля непроданных квартир выросла до рекордных 29%. Об этом говорится в исследовании аналитиков проекта о недвижимости «Движение.ру», подготовленном на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
«Больше всего количество сделок на первичном рынке жилья снизилось в Краснодаре (на 53%), Красноярске (51%) и Самаре (46,3%). Значительное падение также зафиксировано в Уфе (43,2%), Новосибирске (41%), Челябинске (39,3%), Санкт-Петербурге (39%) и Екатеринбурге (37,5%). Менее всего снижение затронуло Москву — тут потери составили 11,5%, и Нижний Новгород (2,7%). Этот ключевой показатель рынка жилищного строительства, отражающий сбалансированность продаж застройщиков, за минувший год по России снизился с 88 до 71%», — отмечается в исследовании.
Девелоперы считают, что изменить ситуацию способны снижение ключевой ставки до 12–13% и запуск новых адресных программ субсидирования ипотеки. Как отмечают авторы исследования, сейчас рынок нуждается в поддержке, чтобы избежать дальнейшего роста непроданных объектов и связанных с этим финансовых рисков для строительных компаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.