Где в ХМАО опасно покупать ягоды

Опасными для продажи местами ягод и грибов в ХМАО являются придорожные уличные лавки. Дикоросы могут впитывать тяжелые металлы из выхлопных газов и вызвать отравление, пояснили URA.RU в окружном Роспотребнадзоре.
«Пищевое отравление могут вызвать и не ядовитые дикоросы, если были нарушены условия их сбора, хранения и реализации. Например, не стоит есть грибы и ягоды растущие и реализуемые вдоль дорог — они накапливают вредные вещества, такие как тяжелые металлы и ароматические углеводороды, от выхлопных газов и дорожной пыли», — пояснили в ведомстве.
Инспекторы также советуют есть только свежую продукцию. Испорченными дикоросами тоже можно отравиться. «Если ягоды или грибы хранятся не первый день, потеряли форму, дали сок, отмечается наличие плесени, то употреблять их в пищу не следует, лучше их утилизировать», — уточняют представители Роспотребнадзора.
Из-за автомобильных выхлопных газов ягоды могут содержать тяжелые металлы. В организме они накапливаются в печени, почках, костях и нервной системе. Из-за этого человек может чувствовать усталость, головные боли, нарушение памяти и внимания.
Испорченные ягоды, например, забродившие из-за жары или заплесневелые могут вызывать тошноту, отравления и аллергические реакции. Негативные реакции для организма не всегда проявляется сразу. Вредные вещества могут накапливаться.
Ранее URA.RU рассказывало, какие дикие ягоды, растущие в ХМАО, могут вызвать тяжелое отравление или смерть. Чаще всего среди таких в лесах встречаются волчеягодник, вороний глаз, белладонна, воронец, паслен, бузина.
