CNN: американские чиновники обрадовались, узнав о приезде Путина в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американские чиновники удивились приезду Путина в США
Американские чиновники удивились приезду Путина в США Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Американские чиновники обрадовались и приятно удивились, узнав, что президент России Владимир Путин согласился приехать в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США», — говорится в материале CNN. Остальных подробностей не приводится. 

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. По словам президента США, переговоры будут ознакомительными и позволят обсудить ключевые вопросы, включая ситуацию на Украине. Трамп также подчеркнул, что считает приезд Путина в США большой честью.

Сегодня, 13 августа, американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс проведут дистанционную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. По данным NBC, сначала пройдет разговор европейских лидеров с Зеленским, затем к ним присоединятся Трамп и Вэнс. Позже состоится еще один разговор между Зеленским и представителями стран, поддерживающих Украину, без участия Трампа и Вэнса, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские чиновники обрадовались и приятно удивились, узнав, что президент России Владимир Путин согласился приехать в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США. «Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США», — говорится в материале CNN. Остальных подробностей не приводится.  Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. По словам президента США, переговоры будут ознакомительными и позволят обсудить ключевые вопросы, включая ситуацию на Украине. Трамп также подчеркнул, что считает приезд Путина в США большой честью. Сегодня, 13 августа, американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс проведут дистанционную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. По данным NBC, сначала пройдет разговор европейских лидеров с Зеленским, затем к ним присоединятся Трамп и Вэнс. Позже состоится еще один разговор между Зеленским и представителями стран, поддерживающих Украину, без участия Трампа и Вэнса, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...