Простой монах или великий покровитель Тибета: кто такой Далай-лама, рассоривший Китай и Чехию

На днях Китай разорвал дипломатические отношения с Чехией после визита президента страны Петра Павла к Далай-ламе в Индии. В КНР посчитали действия чешского главы неприемлемыми и провокационными.
Сам Далай-лама — это духовный лидер тибетцев. В настоящий момент им является Тензин Гьяцо, который называет себя простым монахом. Однако Далай-лама это не просто титул — это воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары — сущности, которое практически приблизилось приблизилось к просветлению — Будде. Подробнее о том, кто такой Далай-лама в целом и кто им является в настоящий момент — в материале URA.RU.
«Реинкарнация» в три года: как видения помогли найти будущего Далай-лама
Его Святейшество Четырнадцатый Далай-лама, Тензин Гьяцо является духовным лидером тибетцев. Он родился 6 июля 1935 года в крестьянской семье в деревне Такцер в провинции Амдо, Тибет. В возрасте двух лет был признан воплощением Тринадцатого Далай-ламы, Тхуптена Гьяцо. При этом он сам определяет себя как простого буддийского монаха.
Когда Лхамо Дхондупу (имя, данное мальчику при рождении) исполнилось три года, в монастырь Кумбум прибыла экспедиция, направленная тибетским правительством с целью поиска новой инкарнации Далай-ламы. К месту их привели различные предзнаменования. Среди них — забальзамированное тело предыдущего Далай-ламы, Тхуптена Гьяцо, XIII воплощения, скончавшегося в 1933 году в возрасте 57 лет. Обратили внимание, что голова умершего, пребывающего в позе лотоса, была повернута с юга на северо-восток.
Вскоре после этого регент, занимавший пост старшего ламы, пережил видение: глядя на поверхность священного озера Лхамо Лацо в южной части Тибета, он отчетливо различил буквы тибетского алфавита «А», «Ка» и «Ма». Затем перед его взором возник образ трехэтажного монастыря с крышей бирюзово-золотистого цвета и дороги, ведущей к холму. Завершал видение небольшой дом с оригинальной формой водосточных желобов. Регент пришел к выводу, что буква «А» указывает на северо-восточную провинцию Амдо, куда и направили поисковый отряд.
Трудный путь
Первоначально Лхамо Дхондупа перевезли в монастырь Кумбум. Позднее Далай-лама вспоминал этот период как один из самых трудных в жизни, отмечая тяжелую разлуку с родителями и непривычную обстановку. Однако даже тогда два обстоятельства приносили ему утешение: во-первых, рядом находился его старший брат Лобсанг Самтен; во-вторых, наставником мальчика был добрый пожилой монах, который часто брал ребенка на руки и укрывал своими монашескими одеждами.
Его полноценное образование началось в шестилетнем возрасте в монастыре, где он изучал буддийскую философию, логику, медицину и другие дисциплины. В 1959 году он успешно сдал экзамены на степень геше-лхарампы — высшую ученую степень по буддийской философии.
Китай вынудил монаха стать политиком
В 1950 году, после китайского вторжения в Тибет, Далай-лама принял на себя политическую власть. В 1959 году после жестокой подавления китайскими войсками тибетского восстания, был вынужден бежать из Тибета. С тех пор он живет в Дхарамсале на севере Индии.
Демократия пришла в Тибет, а к Далай-ламе — «нобелевка»
В 1963 году Далай-лама начал процесс демократизации тибетской администрации в изгнании, что привело к созданию Хартии тибетцев. В 1990 году тибетская администрация стала полностью демократической, а в 2001 году тибетцы впервые напрямую избрали своих лидеров.
В 1987 году Далай-лама предложил «Мирный план из пяти пунктов» для решения тибетского кризиса. За свою ненасильственную сделку по освобождению Тибета он был удостоен Нобелевской премии мира в 1989 году.
Отказался от власти и изменил традиции, чтобы посвятить себя духовной жизни
В марте 2011 года Его Святейшество направил обращение в Ассамблею народных депутатов Тибета — парламентский орган тибетцев в изгнании — с просьбой освободить его от всех государственных функций, поскольку в соответствии с «Хартией тибетцев в изгнании» он формально продолжал оставаться главой государства. В своем заявлении Его Святейшество объявил о прекращении многовековой традиции, согласно которой Далай-ламы совмещали духовную и светскую власть в Тибете. Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться исключительно на духовной деятельности, следуя примеру первых четырех Далай-лам.
При этом Его Святейшество отметил, что управление государственными делами полностью переходит к демократически избранному руководству. С этого момента Гаден Пходранг будет выполнять только функции официальной канцелярии и административного органа Далай-лам. Уже в мае Далай-лама подписал указ о формальной передаче светской власти демократически избранному лидеру. Данный шаг ознаменовал собой окончание 368-летней традиции, в рамках которой Далай-ламы объединяли в своих руках как духовное, так и светское руководство Тибетом.
Духовное значение
Далай-лама читается как продолжение тибетского буддизма как воплощение Авалокитешвары (Ченрезига), сострадания бодхисаттвы. Бодхисаттва — это Существо, стремящееся к пробуждению для блага всех живых существ и обещающее перерождаться для оказания им помощи.
