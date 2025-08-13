Пермский маньяк Белорусцев недоволен решением прокуратуры

Станислав Белорусцев отбывает пожизненное наказание
Станислав Белорусцев отбывает пожизненное наказание

Серийный убийца Станислав Белорусцев, который отбывает пожизненное наказание, оспаривает решение прокуратуры. Апелляционную жалобу, которую он подал, будет рассматривать Пермский краевой суд.

Жалоба Белорусцева поступила в краевой суд 9 июля. «Он оспаривает постановление Ленинского райсуда. Он жаловался, что прокуратура отказала возобновить производство по уголовному делу. Первая инстанция признала решение прокуратуры правильным, но Белорусцев с этим не согласен», — пояснили URA.RU в краевом суде.

Станислав Белорусцев отбывает пожизненный срок за убийства, которые совершал с 1999 по 2009 годы. Уже находясь в местах лишения свободы, он продолжает признаваться в убийствах, которые долгие годы считались нераскрытыми. Не так давно он сознался, что убил двух подростков 15 и 17 лет.

