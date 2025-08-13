Пермский маньяк Белорусцев недоволен решением прокуратуры

Серийный убийца Станислав Белорусцев, который отбывает пожизненное наказание, оспаривает решение прокуратуры. Апелляционную жалобу, которую он подал, будет рассматривать Пермский краевой суд.
Жалоба Белорусцева поступила в краевой суд 9 июля. «Он оспаривает постановление Ленинского райсуда. Он жаловался, что прокуратура отказала возобновить производство по уголовному делу. Первая инстанция признала решение прокуратуры правильным, но Белорусцев с этим не согласен», — пояснили URA.RU в краевом суде.
Станислав Белорусцев отбывает пожизненный срок за убийства, которые совершал с 1999 по 2009 годы. Уже находясь в местах лишения свободы, он продолжает признаваться в убийствах, которые долгие годы считались нераскрытыми. Не так давно он сознался, что убил двух подростков 15 и 17 лет.
