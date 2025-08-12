Травма ребенка на детской площадке в Челябинске привела к уголовному делу

В Челябинске заведено уголовное дело после травмирования ребенка на качелях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
«Следственным отделом по Советскому району города Челябинск СУ СК России городу Челябинск по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действий ответственных лиц.
Ребенок получил травмы головы 24 июля на качелях в парке имени Пушкина. Врачи назначили ему дорогостоящее лечение.
