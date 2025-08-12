12 августа 2025

Травма ребенка на детской площадке в Челябинске привела к уголовному делу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за получения ребенком травмы на качелях завели уголовное дело
Из-за получения ребенком травмы на качелях завели уголовное дело Фото:

В Челябинске заведено уголовное дело после травмирования ребенка на качелях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«Следственным отделом по Советскому району города Челябинск СУ СК России городу Челябинск по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действий ответственных лиц.

Ребенок получил травмы головы 24 июля на качелях в парке имени Пушкина. Врачи назначили ему дорогостоящее лечение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске заведено уголовное дело после травмирования ребенка на качелях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Следственным отделом по Советскому району города Челябинск СУ СК России городу Челябинск по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действий ответственных лиц. Ребенок получил травмы головы 24 июля на качелях в парке имени Пушкина. Врачи назначили ему дорогостоящее лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...