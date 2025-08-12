Бывший руководитель екатеринбургского «Гортранса» вышел из СИЗО

Бывший руководитель екатеринбургского «Гортранса» Сергей Нугаев, обвиненный в коррупции, вышел из следственного изолятора. Информацию URA.RU подтвердил его адвокат Никита Кошаков.
«Следствие просило суд продлить моему подзащитному самую жесткую меру пресечения в виде заключения под стражу. Но суд в этом отказал, избрав домашний арест», — сказал Кошаков.
Как писало URA.RU, Нугаева задержали в середине февраля. Силовики ворвались в его рабочий кабинет и вывели из здания. Позже ему предъявили обвинение в получении 160 тысяч рублей в качестве взятки. По версии следствия, деньги ему якобы передал глава «Спецатомремсервиса» («САРС», занимается ремонтом автобусов) Евгений Пильников.
Нугаев вину отрицает. По словам источника URA.RU, дело строится на показаниях неких свидетелей. После ареста новым главой «Гортранса» стал главный инженер Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
