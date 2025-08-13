Ежи и лисы в лесах Златоуста могут заразить доверчивых туристов

Лисы, ежи и другие дикие животные в лесах Златоуста (Челябинская область) могут навредить здоровью лесных посетителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», хищники опасны не только своей агрессией, но и переносом заболеваний.
«Красивые и приветливые на первый взгляд, лисы и ежи могут оказаться источниками серьезных заболеваний. Физического контакта с ними лучше избегать», — заявили URA.RU на Таганае.
У лис может быть бешенство и гельминтозы. А в иголках ежей клещи и другие паразиты, способные вызвать серьезные заболевания у человека. Что касается встреч с хищниками, изредка они возможны. Следы волчьих семей встречаются. Но хищники живут далеко от основных туристических маршрутов.
«Патрулируя удаленные районы, госинспекторы находят свидетельства жизни волков. Однажды обнаружили останки съеденной туши лося», — рассказали в нацпарке.
Собеседники URA.RU посоветовали туристам не гулять по лесу в темное время суток. Волки и другие хищники активны именно вечером и ночью. Важно обозначать свое присутствие: путешествуя по маршруту днем, надо громко говорить вслух, свистеть или постукивать палкой по дереву. Хищники услышат — и обойдут стороной.
