В Челябинской области беременные студентки получат до 114 тысяч рублей

С 1 сентября пособие по беременности и родам для студенток будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения и составит в Челябинской области 17 782 рубля в месяц. При многоплодной беременности пособие составит 114 990 рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
«Теперь пособие не будет зависеть от размера стипендии, а будет рассчитано исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, который в 2025 году составляет 17 782 рубля», — сообщила пресс-служба СФР Челябинской области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Новые размеры пособия составят при обычной беременности — 82 982 рубля, при осложненной беременности — 92 466,4 рубля, при многоплодной беременности — 114 990 рублей.
Получить пособие могут студентки очной формы обучения в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Новый порядок расчета пособия вступает в силу с 1 сентября.
До вступления в силу новых правил размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения рассчитывался исходя из их стипендии, которая составляет от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Новое правило распространяется на женщин, которые учатся очно в вузах, колледжах и других образовательных учреждениях.
