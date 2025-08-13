В Обнинске неизвестные бросили в синагогу бутылки с зажигательной смесью

Пострадал вход в здание (фото из архива)
В Обнинске Калужской области в ночь на 13 августа неизвестные пытались поджечь синагогу. Злоумышленники бросили в здание не менее трех бутылок с зажигательной смесью, сообщил главный раввин России Берл Лазар.
«В здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. Пострадал вход», — передает пресс-служба Лазара его слова в telegram-канале.
Это уже не первая попытка поджога. В июле прошлого года сожгли внутреннюю электроподстанцию. За это преступление были задержаны двое подростков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!