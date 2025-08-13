В Обнинске неизвестные бросили в синагогу бутылки с зажигательной смесью

Пострадал вход в здание (фото из архива)
Пострадал вход в здание (фото из архива)

В Обнинске Калужской области в ночь на 13 августа неизвестные пытались поджечь синагогу. Злоумышленники бросили в здание не менее трех бутылок с зажигательной смесью, сообщил главный раввин России Берл Лазар.

«В здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. Пострадал вход», — передает пресс-служба Лазара его слова в telegram-канале.

Это уже не первая попытка поджога. В июле прошлого года сожгли внутреннюю электроподстанцию. За это преступление были задержаны двое подростков.

