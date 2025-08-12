12 августа 2025

Живых личинок обнаружили в тоннах нектаринов, которые завезли в Екатеринбург

Нектарины везли из Узбекистана
Нектарины везли из Узбекистана

В Екатеринбурге на складе временного хранения специалисты Россельхознадзора выявили живые личинки в пяти тоннах нектаринов, которые привезли из Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По результатам лабораторной экспертизы в пяти тоннах нектаринов обнаружена живая личинка карантинного объекта — восточной плодожорки», — следует из сообщения. Всего в узбекской партии было 20 тонн нектаринов.

После досмотра продукцию отправили на обеззараживание. «В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации», — пояснили в Россельхознадзоре.

Ранее в Екатеринбург завезли 18 тонн казахских томатов, зараженных вирусом, который может погубить до 30–80% урожая. Всю партию продукции уничтожили.

