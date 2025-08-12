Живых личинок обнаружили в тоннах нектаринов, которые завезли в Екатеринбург

В Екатеринбурге на складе временного хранения специалисты Россельхознадзора выявили живые личинки в пяти тоннах нектаринов, которые привезли из Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«По результатам лабораторной экспертизы в пяти тоннах нектаринов обнаружена живая личинка карантинного объекта — восточной плодожорки», — следует из сообщения. Всего в узбекской партии было 20 тонн нектаринов.
После досмотра продукцию отправили на обеззараживание. «В целях предотвращения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации», — пояснили в Россельхознадзоре.
Ранее в Екатеринбург завезли 18 тонн казахских томатов, зараженных вирусом, который может погубить до 30–80% урожая. Всю партию продукции уничтожили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!