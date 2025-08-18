Что стало с «главой цыганской наркоимперии», втянувшей Екатеринбург в героиновую пропасть. Видео

Русская женщина возглавила цыганскую наркомафию и подсадила уральцев на героин

19 августа 2025 в 08:44 Размер текста - 17 +

Под надзором Морозовской находилось несколько особняков в цыганском поселке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Криминальная хроника Екатеринбурга В 1990-е годы Екатеринбург пережил беспрецедентный по масштабам наркотический кризис, превратившись после распада СССР в один из главных эпицентров наркомании в России. Город даже оспаривал с Санкт-Петербургом неофициальное звание «героиновой столицы». Символом этого мрачного периода стал «Цыганский поселок» — центр притяжения для тысяч зависимых. Одной из самых известных персон наркобизнеса того времени была Татьяна Морозовская. Что стало с «главой цыганской наркоимперии», — в материале URA.RU. Криминальная хроника В истории уральского наркобизнеса 1990-х годов, ознаменовавших его становление, имена некоторых ключевых фигур стали поистине нарицательными, символизируя мрачную эпоху наркотического разгула. Среди них особо выделяется Татьяна Морозовская, известная в криминальных кругах как Танька. Наркотики с торговых точек Морозовской продавали не только взрослым, но и подросткам (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ее так называемые «точки» превратились в центры беспрецедентного по масштабам сбыта героина: еженедельно через них проходило до 20 килограммов смертоносного зелья. В ожидании «дозы» выстраивались длинные очереди, объединяющие людей всех возрастов — от взрослых и подростков до, что особенно трагично, совсем юных детей. Торговля велась настолько открыто, а притоны функционировали почти круглосуточно, создавая ужасающую картину беззакония и отчаяния, глубоко въевшуюся в память региона. В беседе с URA.RU основатель фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов поделился историей о женщине. «Танька по национальности русская. Жила и училась на Широкой речке. Со временем в этот же район переселилась семья крымских цыган. Она познакомилась с одним из членов этой семьи, известным по прозвищу „Чухманя“, и впоследствии вышла за него замуж», — говорит он. По словам Кабанова, после замужества героиня истории полностью изменила свой облик. «Она стала носить традиционную цыганскую одежду. Изначально она занималась гаданиями и любовными приворотами, однако позже переключилась на распространение наркотиков. Когда нам стало известно об их причастности к наркоторговле, мы вмешались, после чего она вместе со своим окружением покинула район», — отметил общественник. Семейный бизнес Новые владельцы цыганского особняка предпочитают не общаться с прессой Фото: Илья Московец © URA.RU Зарождение наркобизнеса в Екатеринбурге тесно связано с именем Александра Морозовского. Выходец из цыганской диаспоры, он положил начало этому теневому промыслу в 1986 году, когда вместе со своей супругой Татьяной начал торговлю марихуаной. Вскоре ассортимент их «товара» был значительно расширен и пополнился более тяжелым наркотиком — героином. Морозовский был личностью весьма колоритной и заметной: отличался эксцентричным поведением, привлекавшим внимание, и неизменно носил с собой оружие, подчеркивая свой статус. На фоне быстро растущей и крайне прибыльной наркоторговли семья Морозовских стремительно разбогатела, что позволило им возвести роскошный дом на улице Тельмана, своим видом напоминавший настоящий замок. Однако это процветание оказалось недолгим и иллюзорным. В 1995 году, всего через несколько лет после начала своей криминальной деятельности, «Чухманя» погиб в ходе вооруженного столкновения с конкурентами, что стало завершением его короткой и бурной криминальной «карьеры». Женщина во главе наркоимперии После смерти супруга Татьяна Морозовская не только унаследовала его криминальный бизнес, но и приняла на себя полное руководство, значительно расширив его масштабы. Под ее контролем была развернута обширная сеть точек сбыта, наиболее известной и, пожалуй, самой одиозной из которых стал коттедж на улице Шаумяна. Именно сюда стекались многочисленные наркозависимые, где сделки по продаже наркотиков заключались практически на виду у жителей города. Масштабы ее влияния подтверждаются данными фонда «Город без наркотиков», основанного в 1999 году: согласно их информации, большинство реабилитантов (60 из 100 опрошенных) приобретали героин именно у Морозовской. По словам Кабанова, у нее в городе было 56 точек сбыта. По данным, размещенным на официальном сайте Томского областного онкологического диспансера, численность лиц, употребляющих наркотические вещества в России, составляет порядка пяти миллионов человек. Из этого числа примерно два миллиона приходится на потребителей опиатов, а около трех миллионов — на лиц, употребляющих синтетические наркотики. Почти 80% наркозависимых находятся в возрастной группе от 18 до 34 лет. Приговор и свобода Долгое время Татьяна Морозовская считалась неуловимой для правосудия, однако в мае 1997 года ее удача иссякла. Ее задержали при попытке пронести героин прямо в отделение милиции. Во время досмотра она отчаянно пыталась проглотить пакетик с наркотиком, но безуспешно — часть вещества удалось изъять. Стэфан скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 32 лет Фото: собеседник URA.RU Последующее расследование выявило гораздо более масштабную деятельность: сотрудники правоохранительных органов обнаружили у Морозовской и в ее «торговых точках» крупные партии гашиша, кокаина и героина. Понимая неизбежность конфискации имущества, Морозовская предприняла попытку переписать свой дом на родственницу, однако суд признал эту сделку недействительной. В конечном итоге Морозовская была приговорена к 14 годам лишения свободы, а все ее имущество подлежало полной конфискации. После ареста Морозовской двое ее несовершеннолетних сыновей остались без опеки родителей. Дети были переданы на попечение родственников. Судьба старшего сына Стэфана Морозовского сложилась трагически — в 2010 году он был осужден за грабеж с применением насилия, а в 2021 году скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 32 лет. После освобождения из колонии в 2010-х годах Морозовская попыталась начать новую жизнь. В 2017 году она официально зарегистрировала индивидуальное предпринимательство и занялась грузоперевозками. Согласно открытым данным, в 2020 году ее компания получила государственную поддержку на фоне пандемии коронавируса. На сегодняшний день, как отмечают знакомые женщины, она ведет активный образ жизни, часто путешествует и уделяет много внимания семье. По номеру, который есть в распоряжении агентства, связаться с Морозовской не удалось. Но мы готовы предоставить возможность высказаться. История, которую нельзя забыть Новость по теме Как сложилась судьба «королевы Цыганского поселка», подсадившей Екатеринбург на героин Биография Татьяны Морозовской — это не только криминальная драма, но и показатель того, как социальные и экономические потрясения 1990-х годов привели к формированию целых наркоимперий. Екатеринбург, переживший эти события, до сих пор пытается справиться с их отголосками, а имя Морозовской остается символом одной из самых темных страниц в истории города URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством России. Агентство призывает своих читателей к ответственной гражданской позиции, выбору здорового образа жизни и неукоснительному соблюдению правовых норм. Дорогие читатели! Если вы стали очевидцем важного события, переживаете сложные времена или у вас есть захватывающая история, которой вы готовы поделиться с миром, — не держите это в себе. Ваши переживания, наблюдения и рассказы важны. Пишите мне на почту Dzhallatova@ura.ru, и я постараюсь сделать так, чтобы ваш голос был услышан. На видео присутствует Евгений Ройзман* — включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

