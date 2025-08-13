В санаториях Пермского края рухнули цены на путевки и процедуры

В августе 2025 года санатории Пермского края снижают цены на путевки и услуги. Размер скидки может доходить до 30%. Корреспондент URA.RU изучил предложения на сайтах пермских здравниц.
Скидки на раннее бронирование
В санатории «Усть-Качка» продают путевки по программе «Раннее бронирование» со скидкой до 30%. Дисконт действует на заезды в октябре, ноябре и декабре 2025 года. Также санаторий дарит третий день в подарок при проживании в экодомах по будням.
Пятизвездочный номер по цене трехзвездочного
Апгрейд номера на комнату высшей категории дает санаторий «Ключи». Но за это придется доплатить до 2 тысяч рублей. На сайте здравницы сказано, что доплата указана со скидкой, но размер дисконта не уточняется. Например, можно обменять любой номер на проживание в корпусе «Алмаз», где включено питание.
Кроме этого, до конца августа санаторий снизил цены на проживание в экодомах. Так, при заезде компании до шести человек можно выручить до 20 тысяч рублей в сутки.
Бесплатные дни для пенсионеров
В санатории «Алмед» дарят пенсионерам день проживания. Но предложение действует только при покупке путевки продолжительностью от десяти дней. Минимальная стоимость путевки при этом составит от 29 тысяч рублей. Также здесь снижена цена на услугу карбокситерапии. Курс из пяти процедур стоит 5,1 тысячи рублей вместо 6 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что туристы стали реже выбирать для отдыха санатории Пермского края. Поток гостей за первое полугодие снизился на 2,2%.
