Челябинца, напавшего с ножом на сожительницу и ее сына, отправили в колонию

Юрия Сорокина приговорили к 14 годам колонии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Челябинца Юрия Сорокина, напавшего с ножом на сожительницу и ее ребенка, осудили на 14 лет. Также он должен выплатить подростку 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, сообщили URA.RU в пресс-службах прокуратуры региона и областного СК.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Иск прокурора о взыскании с виновного в интересах несовершеннолетнего потерпевшего в пользу его законного представителя в размере 800 тысяч рублей удовлетворен», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе СКР сообщили, что в ходе расследования было установлено, что сначала Сорокин начал душить сожительницу. За мать вступился сын, нанеся удар ножом в поясницу мужчины. В ответ этим же ножом мужчина нанес подростку не менее семи ударов ножом в область груди и живота. Потерпевшим своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Нападение произошло в январе. Прохожие заметили на улице полураздетого окровавленного подростка, который пояснил, что сожитель матери напал на них. Нападавшим оказался Сорокин. Его задержали.