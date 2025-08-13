Крупный град, грозы и подтопление территории: на Челябинскую область обрушится непогода

В Челябинской области в ближайшие часы прогнозируются сильные ливни, град, грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. Из-за выпадения большого количества осадков поднимется вода в реках и подтопит отдельные территории, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Днем 13 августа, ночью и днем 14 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах локальное усиление ветра до 18 метров в секунду. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.
Водителей ранее просили отказаться от поездок по Челябинской области из-за штормового предупреждения. Из-за непогоды на территории региона 13 августа прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Если поездку нельзя отменить, то важно проверить исправность машины и уровень технических жидкостей.
