Жизнь в интернате, ад наркомании и музыкальный триумф: Стасу Пьехе — 45

Стас Пьеха — российский эстрадный певец, автор песен и поэт. Он родился в семье, где музыка была семейной традицией, и стал наследником известной артистической фамилии. 13 августа 2025 года Стасу Пьехе исполняется 45 лет. URA.RU рассказывает о его карьере, личных испытаниях и пути к самостоятельной популярности.
Детство и юность Стаса Пьехи
Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Ленинграде в семье, где музыка была буквально в крови. Его отец, Пятрас Герулис, играл в джазовом ансамбле, мать Илона Броневицкая пела эстрадные песни и выступала на телевидении, а бабушка Эдита Пьеха была одной из самых известных певиц СССР. Дед Александр Броневицкий — композитор.
Родители развелись, когда Стасу был год, и отец уехал в Вильнюс, почти не участвуя в жизни сына. Вторая семья матери пополнилась дочерью Эрикой, которая стала архитектором и занимается дизайном интерьеров. Третий муж Броневицкой, Евгений Тимошенков, тоже был музыкантом.
Имя Стас получил в честь прадеда Эдиты Пьехи — Станислава. Семья хотела сохранить знаменитое родовое имя. С ранних лет Стас проявлял интерес к музыке. Он появлялся на сцене вместе с бабушкой и с семи лет жил у нее, когда Эдита взяла на себя воспитание внука. Юноша учился в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки, где занимался пением и игрой на фортепиано.
Позже Стас учился в испанской школе стилистов-парикмахеров и три года провел в «Гнесинке», продолжая развиваться в музыкальном направлении. По словам певца, в парикмахеры его отправила мать Илона Броневицкая, «думая, что этот дебил после нарколожки на большее не способен». Сам артист до сих пор испытывает за это обиду на мать, так как мечтал тогда не о ножницах и расческе, а о спорте.
В детстве он несколько лет жил в интернате, так как мама и бабушка часто были на гастролях, а его образ жизни больше напоминал жизнь беспризорника.
Наркозависимость
Из-за недостатка внимания со стороны матери в подростковом возрасте у него развилась серьезная алкогольная зависимость, с которой он справился лишь спустя двадцать лет. «Я всегда был без своего угла, без понимания, кто я, где я. Какая-то приставка Пьеха», — отмечал он в шоу «Секрет на миллион».
Пьеха пробовал наркотики и дошел даже до тяжелых. Чтобы доставать очередную дозу, ему, по его собственному признанию, приходилось делать «много нехороших вещей». Он неоднократно попадал в полицию, а однажды вообще случайно спалил квартиру. Мать и бабушка узнали обо всем только после того, как Стас чуть не сгорел живьем.
«Я постоянно носил кофты с длинными рукавами, чтобы скрыть следы от уколов. Однажды уснул с сигаретой во рту и поджег квартиру», — откровенно рассказывал Пьеха в эфире телепрограммы «Судьба человека».
Семья сумела поддержать его: они переехали в другой город, жили вместе и помогали справиться с зависимостью. Чтобы помочь другим, Стас в 2008 году открыл частную клинику в Москве, где лечат алкоголизм, наркоманию и занимаются психиатрией и психотерапией.
В 34 года Пьеха пережил инфаркт, что стало поворотным моментом в его жизни. В эфире шоу «Секрет на миллион» он откровенно рассказал, что его причиной стали зависимости: «Я вдруг стал понимать, что все проблемы, все диагнозы, заболевания — все, что я придумывал, связано с зависимостью. И от зависимости я не выздоравливал никогда».
После этого инцидента Пьеха прошел несколько реабилитаций и трижды попадал в реанимацию. Он осознал, что для него нет «легкой дозы» и что любое возвращение к старым привычкам приводит к новым проблемам. В одном из интервью он отметил: «Я зависимый человек: у меня не получается употреблять по чуть-чуть, потому что я открываю ящик Пандоры, и начинаются проблемы».
В 2018 году Пьеха открыл реабилитационный центр в Москве, чтобы помогать людям, страдающим от зависимостей. Позже он сообщил, что навсегда отказался от алкоголя. Наркотики он не употребляет еще дольше — с тяжелыми веществами артист не имел дела с 1998 года. Пьеха откровенно признавался, что не пьет и не пробует спиртное даже по праздникам, и считает себя человеком в ремиссии, который сознательно поддерживает трезвый образ жизни.
«Я человек зависимый. Я — наркоман. Не бывает бывших наркоманов… Все равно склад ума у меня определенный», — отмечал он.
Музыка и творчество Стаса Пьехи
В 2004 году Стас Пьеха впервые по-настоящему заявил о себе: он прошел кастинг на «Фабрику звезд — 4». Там сбылись первые мечты начинающего артиста — его песня «Одна звезда», написанная Виктором Дробышем, сразу стала хитом.
На проекте Стас исполнил дуэт с Валерией — «Ты грустишь» и даже спел с британским рокером Кеном Хенсли. Он дошел до финала, получил возможность записать сольный альбом, снять клип и обрел широкую популярность.
Дебютный альбом «Одна звезда» вышел в 2005 году, и в записи участвовала бабушка Стаса — Эдита Пьеха. Вместе они записали песню «Город детства».
В 2008-м появился второй альбом «Иначе», символизировавший поиск собственного музыкального стиля. В это время Стас экспериментировал с жанрами и сотрудничал с разными артистами: дуэты с Валерией и Григорием Лепсом («Она не твоя») принесли премии «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». Песню «Я и ты» он исполнил вместе со Славой.
С 2008 по 2009 годы Пьеха попробовал себя телеведущим в шоу «Cosmopolitan. Видеоверсия». В 2011-м стал наставником в украинском «Голосе страны».
В 2014 году вышел третий альбом «10», посвященный 10-летию его карьеры. В том же году появился клип на песню «Счастье», а в 2015-м — на трек «Несовместимая любовь» с участием модели Маши Руденко.
Со временем Стас нашел собственный музыкальный путь, отошел от чисто эстрадного звучания и стал работать в стиле инди- и синти-поп. В 2019-м он дал сольный концерт в Кремлевском дворце и участвовал в шоу «Три аккорда».
Пандемия 2020 года изменила планы: пришлось отменить более 100 концертов, но юбилейный концерт на ВДНХ состоялся — артист исполнил новые и обновленные треки. В 2021-м он вернулся к гастролям, а также выпустил клип «Гордость» с Ириной Кобзевой в главной роли. Стас участвовал в шоу «Маска», а в мае стал членом жюри «Ты супер! 60+», затем — «Суперстар!».
Осенью 2022 года Пьеха снова появился в жюри «Суперстар!», а весной 2023-го примерил маску в спецвыпуске «Маски» к юбилею Валерии. Он выступил в костюме Сердца и исполнил песню «Радуга-дуга».
Весной 2023 года Стас участвовал в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, а летом 2025-го дал интервью Лауре Джугелии, где рассказал о своем творческом пути, работе в клинике и семейных отношениях, и даже об изменах своим девушкам. Он подчеркнул, что еще не закончил рассказывать свою историю и хочет помогать людям, продолжая музыкальную карьеру.
Отношения с отцом и сестрой
С отцом Стас почти не поддерживал связь. Пятрас Герулис ушел из семьи, когда сыну был всего год. Впервые они встретились, когда Стасу исполнилось 14, но после этого не виделись почти 23 года. В мае 2025 года певец в эфире «Подкаста Абрамова» на VK Видео признался, что не ощущает с отцом родственной связи: «По факту мы не родственники. У нас нет ни прошлого, ни настоящего». Взрослая встреча произошла случайно на концерте Стаса — Пятрас пришел в гримерку.
С сестрой Эрикой Быстровой отношения тоже складывались непросто. В детстве они почти не общались: Эрика была усидчивой отличницей, Стас — трудным подростком. Со временем дистанция исчезла, и сейчас брат и сестра не только восстановили отношения, но и работают вместе. Эрика участвует в творческих проектах Стаса, помогает с видеоклипами и организацией концертов.
Стас также поддерживает материально родителей. В его ежемесячную статью расходов входят переводы маме и отцу.
Личная жизнь Стаса Пьехи
Личная жизнь Стаса Пьехи всегда была в центре внимания. На протяжении примерно четырех лет он встречался с певицей Викторией Смирновой, двоюродной сестрой Тимати и участницей «Фабрики звезд». Позже СМИ приписывали ему романы с партнершей по шоу «Звезды в опере» Тамарой Смирновой и актрисой Марией Кожевниковой, но ни один из этих романов не подтвердился.
Единственной официальной женой Стаса стала модель Наталья Горчакова. Познакомился с будущей супругой он в медицинском центре Подмосковья, куда ездил на иглоукалывание и другие процедуры.
«Там я заприметил ее. Она лечила позвоночник. Входит девушка в иголках. Такая красивая, вся в себя погруженная. Бывает, когда ты с кем-то общаешься, а он весь к тебе тянется. А бывает, когда кто-то к тебе с холодцой. Вот она была такая, с холодком», — отмечал он.
Знакомство переросло в поход в кино и совместную поездку в Берлин, где Пьеха продолжал восстанавливаться после проблем с зависимостями. Позже он переехал к Наталье на Патриаршие пруды. «Все было в ускоренном режиме», — вспоминал Стас о начале романа. Через год он сделал девушке предложение, а свадьба прошла тихо в одном из московских ЗАГСов — даже родные узнали об этом позже. Певец шутливо отмечал, что держал это в секрете, как в 90-е: «Если кто-то об этом узнает, последствия будут».
В 2014 году у пары родился сын Петя. Лишь после того как информация о ребенке попала в СМИ, певец стал публиковать фото с семьей в соцсетях.
В 2016 году семья распалась. По словам Стаса, он оказался не готов к семейной жизни. Супруги расстались друзьями, а Пьеха стал «воскресным» отцом для сына. Жизнь усложнялась расстоянием: Петя с мамой жил под Петербургом, а Стас — в Москве. Артист полностью обеспечивал ребенка, построил для него дом в Подмосковье, который позже продал. Но купил квартиру в Пушкине.
В 2021 году Петя получил травмы — ушибы и сотрясение мозга. Это произошло после конфликта с детьми соседки, жены футбольного судьи Владислава Безбородова. Стас обратился к адвокату, чтобы защитить сына по закону. По словам Натальи Горчаковой, соседка применила физическую силу к ребенку и даже напала на мать Стаса, когда та пыталась помочь. Видео подтверждало агрессивное поведение женщины.
После расставания с женой Натальей Стас встречался с режиссером Елизаветой Клюзко, познакомившись на съемках клипа «Листы календаря». СМИ также писали о романе с участницей шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной, но подтверждения от самих звезд не было.
Сейчас Стас Пьеха одинок. Его последний роман с актрисой Никой Здорик закончился в 2023 году. В марте 2025 Пьеха в интервью KP.ru заявил, что сейчас его сердце свободно. «Я в ближайший год не планирую заводить семью», — уточнил он.
Стас Пьеха сегодня
Сейчас Стас находится в творческом подъеме: он активно пишет и выпускает новые песни, стараясь не теряться на фоне молодых артистов. В феврале 2025 он снова вернулся в жюри шоу «Суперстар!» на НТВ и даже посмеялся вместе с коллегой Сергеем Соседовым над своей пародией на него.
Весной 2025 года Стас анонсировал экспериментальный трек с элементами тяжелого рока и этники, а в марте дал большой сольный концерт в зале «Москва». Он охотно рассказывает о работе и творчестве, вспоминая детство, первые стихи и участие в «Фабрике звезд».
В апреле певец выпустил песню «Обаятельны», добавив в привычный лирический стиль нотку сексуальности. Также в этом месяце он выступил в Екатеринбурге вместе с Юлией Паршутой и группой «Рондо» в честь 80-летия Великой Победы.
Дискография
Стас Пьеха выпустил три студийных альбома:
- «Одна звезда» — 19 января 2005 года
- «Иначе» — 15 марта 2008 года
- «10» — 5 октября 2013 года
Самые популярные песни
- «Она не твоя» (дуэт с Григорием Лепсом)
- «Не вставай на колени»
- «Ты грустишь» (дуэт с Валерией)
- «Я с тобой»
- «Я и ты»
- «На ладони линия»
- «Счастье»
- «Думать о ней»
- «Я лист»
- «Я тебе подарю»
Награды
Стас Пьеха удостоен 11 статуэток премии «Золотой граммофон»:
- 2004 — «Одна звезда»
- 2005 — «Ты грустишь» (с Валерией)
- 2008 — «Она не твоя» (с Григорием Лепсом)
- 2009 — «На ладони линия»
- 2010 — «Я-лист»
- 2011 — «Я и ты» (с Славой)
- 2012 — «Старая история»
- 2014 — «Я с тобой»
- 2015 — «Она не твоя»
- 2022 — «Без тебя»
- 2023 — «Белый снег»
