NI: США послали сигнал Кремлю, перебросив бомбардировщики в границе с РФ

США, перебросив бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазу Эрланд в Норвегии, которая находится у границы с Россией, послали сигнал Кремлю. Об этом сообщает издание The National Interest.
«Кремль, несомненно, обратит внимание на то, что самолеты B-1B Lancer ВВС США проводят учения с истребителями НАТО в этом регионе», — говорится в публикации The National Interest. Уточняется, что самолеты прибыли 9 августа с авиабазы Дайсс, штат Техас.
B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он находится на вооружении ВВС США с 1985 года и применяется для выполнения различных боевых задач. В последние годы Россия неоднократно отмечала усиление активности НАТО у своих западных рубежей и выражала обеспокоенность расширением военных инициатив блока. В МИД РФ подчеркивали, что Москва открыта к диалогу с альянсом на равноправной основе, однако выступает против дальнейшей милитаризации европейского континента.
В июле 2025 года США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие на территории Великобритании. На этой неделе несколько термоядерных бомб B61-12 были перевезены на авиабазу Лейкенхит в Саффолке. Это возвращение ядерного арсенала в Великобританию произошло после вывода американских ядерных боеголовок в 2008 году в рамках сокращения вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не укрепляет безопасность континента.
