Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Баку

Авиакомпания «ИрАэро» приняла решение о продлении выполнения прямых рейсов между Пермью и Баку. Изначально программа полетов в столицу Азербайджана была утверждена до октября 2025 года. В рамках прежнего расписания перелеты на воздушных судах Superjet осуществлялись по воскресеньям с отправлением в 20:00.
«Начиная с 1 ноября 2025 года рейсы из Перми в Баку будут выполняться по субботам, вылет запланирован на 17:55. Полетная программа продлится до 28 марта 2026 года», — сказано на сайте аэропорта Большое Савино.
Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «Узбекские авиалинии» продлила срок действия программы рейсов из Перми в Наманган до 22 марта 2026 года. Перелеты осуществляются один раз в неделю, по воскресеньям. Продолжительность маршрута составляет 3 часа 30 минут: самолет вылетает из Перми в 15:00 и прибывает в Наманган в 18:30. Обслуживание маршрута осуществляется с использованием воздушных судов Airbus 320.
