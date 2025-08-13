UFC заключил контракт с российским бойцом Сусуркаевым после яркой победы

Российский боец Байсангур Сусуркаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после досрочной победы на Претендентской серии президента организации Даны Уайта. Об этом сообщила пресс-служба UFC.
Контракт с крупнейшей бойцовской лигой мира Сусуркаев получил благодаря уверенной победе над Муртазой Талхой из Бахрейна. Поединок завершился техническим нокаутом через три минуты после начала первого раунда. Дана Уайт прокомментировал успех российского спортсмена: «У меня на тебя большие надежды! Добро пожаловать в UFC, спасибо за то, что спас первый эпизод серии», — заявил глава UFC в официальной публикации в социальной сети Х.
Сусуркаев выступает в средней весовой категории до 84 килограммов. На его счету девять побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Он стал единственным участником отборочного турнира, кому удалось одержать досрочную победу на этом этапе Претендентской серии. Помимо россиянина, по итогам турнира контракт с UFC также получил американский боец Ти Миллер.
Ранее представитель команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби. После этого Ян заявил о намерении побороться за титул с победителем пары Мераба Двалишвили и Кори Сэндхэгена.
