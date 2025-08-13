В городе Чусовом Пермского края прокуратура добилась в суде увольнения экс-руководителя МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Константина Порозкова за кумовство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного органа.
«Чусовской городской суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал ответчика – управление физкультуры и спорта администрации Чусовского округа — уволить Порозкова с формулировкой «в связи с утратой доверия»», — рассказали агентству в прокуратуре Прикамья. Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее прокуратура провела проверку МАУ «СОК» и установила, что Порозков трудоустроил в спорткомплекс своих близких родственников. Мэрии Чусового было указано на возникший конфликт интересов.
Работодатель (администрация города) уволила чиновника с формулировкой «в связи с утратой доверия» но впоследствии в приказ были внесены изменения. «Формулировка и основания увольнения были изменены и Порозков покинул руководящую должность «по собственному желанию», — отметили в прокуратуре. Однако прокуратура не согласилась с решением мэрии и обратилась с иском в суд.
Сейчас надзорный орган добивается привлечения к ответственности непосредственного руководителя Порозкова – начальника управления физкультуры и спорта администрации Чусового Александра Неймышева. «Вопрос по нему [Неймышеву] будет решаться после вступления решения суда в законную силу», — заключили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
