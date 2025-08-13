В России перекроют крупный канал сбыта контрафакта

Власти России перекроют крупные пути поставки контрафакта. На встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем 13 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо контролировать деятельность электронной торговли в России, чтобы обезопасить потребителей от некачественной продукции. Как рассказали эксперты URA.RU, это улучшит качество импорта товаров в страну и предотвратит снижение поступления налогов в бюджет.
В начале встречи Михаил Мишустин поздравил Дмитрия Вольвача с назначением на должность руководителя Федеральной службы по аккредитации и отметил его большой опыт работы на предыдущем месте — в министерстве экономического развития, где он занимался различными смежными вопросами. Затем премьер-министр РФ напомнил слова президента о том, что повышение качества продукции и услуг напрямую определяет конкурентоспособность отечественной экономики. «И здесь особое значение имеет деятельность вашего ведомства. Это в первую очередь обеспечение безопасности товаров, продукции, оборудования и защита отечественного рынка от контрафакта», — сказал он.
Михаил Мишустин отметил, что сейчас необходимо расширять инструментарий взаимодействия Росаккредитации как с отечественными, так и с иностранными компаниями. Особый акцент премьер-министр РФ сделал на маркетплейсах.
«Сегодня электронная торговля повсеместно расширяется, людям становится удобнее заказывать и приобретать товары и услуги посредством маркетплейсов.
Но здесь очень важен контроль за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя, и чтобы качество услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам, которые есть в нашей стране», — сообщил Мишустин и попросил Вольвача рассказать о мерах, которые принимает Росаккредитация для контроля за товарами электронной торговли.
По его словам, эта работа началась еще в 2021 году, когда организация начала вовлекать крупнейшие маркетплейсы в программу — размещать в карточках товаров ссылки на реестр Росаккредитации. Сейчас их содержат 31 млн товаров, отметил он.
«Мы будем продолжать эту работу. Уже сейчас 14 основных участников рынка у нас в эксперименте, еще четыре крупные сети — в процессе подключения. Ежедневно мы отрабатываем 114 тысяч запросов.
Видим, что в основном проверяют бытовые товары, одежду, косметику, пищевую продукцию, низковольтное оборудование, товары для детей — то есть все, что непосредственно влияет на безопасность и благополучие граждан», — сказал он.
С 1 сентября 2026 года размещение подобных ссылок на маркетплейсах станет обязательным, сообщил Вольвач. Так, количество товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации в сети увеличится до 200 млн, добавил он.
Борьбу с контрафактом на маркетплейсах реализуют в усиленном режиме, а значит, количество некоторых видов некачественных товаров постепенно сокращается, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Внимание правительства к этой теме связано именно с увеличением их доли в российской онлайн-торговле, отметил депутат.
И это, действительно, так. Например, по итогам 2024 года продажи контрафактной электроники на маркетплейсах сократились в среднем на 10%, следует из данных известной международной компании, предоставляющей инновационные сервисы по защите объектов интеллектуальной собственности в интернете. Хотя риски увеличения числа подделок на маркетплейсах остаются, потому что доля маркетплейсов в структуре онлайн-торговли России к 2028 году может вырасти до 72%, сообщили аналитики одной из международных консалтинговых групп.
«Доля маркетплейсов по объему продаж ежегодно растет. Если в 2023 году общий объем реализованных товаров через маркетплейсы был 7,6 трлн рублей, то в 2024-м он вырос на 50% и достиг 11 трлн рублей.
Это происходит, в том числе за счет увеличения числа товаров, которые привозят к нам из-за рубежа. К сожалению, переукрепленный рубль создает очень хорошие условия для импорта товаров», — отметил депутат Госдумы РФ.
Несмотря на сокращение некоторых видов некачественной продукции на маркетплейсах, Гутенев допустил, что в целом число подделок на онлайн-платформах может превышать их долю в розничной или мелкооптовой торговле. «А значит, все меры по выявлению контрафакта, например, система цифровой маркировки товаров „Честный знак“, следует применять, не забывая и этот фактор», — добавил депутат.
Однако эти механизмы еще можно совершенствовать, сказал Гутенев. Он считает, что для усиления борьбы с контрафактом, в том числе на маркетплейсах, необходимо расширить полномочия главы Роспотребнадзора Анны Поповой по этому направлению.
«Сокращение полномочий этой организации в плане проведения проверок и обработки запросов граждан по выявлению контрафакта в значительной степени сохраняется. Именно поэтому ранее я предлагал поправку в закон о платформенной экономике, который уже приняли на весенней сессии, чтобы их расширить для борьбы с подделками. Однако в связи с жестко поставленными сроками мы перенесли рассмотрение этой инициативы на осеннюю сессию», — рассказал Гутенев.
Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян тоже считает, что контроль за торговлей на маркетплейсах необходимо усиливать даже при имеющихся и довольно эффективных механизмах по избавлению рынка от подделок. «Все равно законодательных требований для онлайн-торговли меньше, чем в рознице, что не просто влияет на качество товаров, а еще и на их безопасность. Сколько было случаев, когда из-за гирлянд, купленных на маркетплейсах, возникали пожары и даже гибли люди… Помимо нарушений интересов граждан, поставщики контрафактной продукции мешают бизнес-сообществу — деформируя рыночные отношения, нарушают конкуренцию между предпринимателями. И самое главное, они вредят экономике страны в целом, потому что оборот контрафактной продукции приводит к проблемам с поступлением налогов в бюджет», — резюмировал Багирян.
