Был домашним тираном и сдал дочь в секту: 7 лет назад не стало отца Чебурашки Эдуарда Успенского

В этот четверг, 14 августа 2025 года, исполняется семь лет со дня смерти знаменитого советского и российского детского писателя Эдуарда Успенского. Создатель Чебурашки, дяди Федора, кота Матроскина и других любимых персонажей при жизни был одним из самых популярных и состоятельных авторов страны. Однако после его смерти мир узнал другую сторону известного сказочника — скандалы с дочерью, поддержка запрещенной секты, домашнее насилие и жестокий характер. Как раздвоилась личность знаменитого писателя и почему даже его собственная дочь не считает его достойным памяти — подробнее в материале URA.RU.
Жизненный путь Эдуарда Успенского: от инженера до миллионера
Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске. Его отец работал в аппарате ЦК ВКП(б), а мать была инженером-машиностроителем на ткацкой фабрике. Детство будущего писателя пришлось на военные годы — мать с детьми эвакуировали в Зауралье, а отец остался защищать Москву.
Когда закончилась война, отец писателя заболел туберкулезом и в 1947 году скончался. Эдуарда мать отправила в интернат для детей с ослабленным здоровьем, где он провел год. Вскоре она снова вышла замуж — за бухгалтера НКВД.
Отношения с матерью и отчимом у Успенского не сложились. По его собственным воспоминаниям, мать не проявляла любви к детям и даже «радовалась неудачам сына больше, чем успехам». Отчим временами бил детей, хотя и «равнодушно». Возможно, этот травматичный опыт сформировал непростой характер будущего писателя.
В юности Успенский увлекался боксом, а после школы получил образование в Московском авиационном институте и стал инженером. Однако техническая карьера продлилась недолго — писатель предпочел зарабатывать на жизнь литературным трудом, сочиняя сценарии для мультфильмов и детские книги.
Создатель народных любимцев: главные произведения Эдуарда Успенского
Первый сборник стихов «Смешной слоненок» Успенский выпустил в 1965 году. Однако настоящая слава пришла к нему в 1966 году после публикации повести «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился знаменитый Чебурашка — странное существо с большими ушами, которое привезли в ящике с апельсинами.
Интересно, что имя Чебурашка писатель позаимствовал у своего друга Феликса Канделя, который называл так свою племянницу, когда та спотыкалась о слишком большую шубу. Однако тот неповторимый облик Чебурашки с огромными ушами, который знаком миллионам, придумал не сам Успенский, а художник-постановщик Леонид Шварцман для мультфильма 1969 года.
В 1974 году свет увидела еще одна культовая книга Успенского — «Дядя Федор, пес и кот», по которой впоследствии были сняты легендарные мультфильмы про Простоквашино. Герои этих историй — самостоятельный мальчик дядя Федор, хозяйственный кот Матроскин и добродушный пес Шарик — стали настоящими народными любимцами.
Среди других известных произведений писателя — «Вниз по волшебной реке», «Гарантийные человечки», «Школа клоунов», «Колобок идет по следу» и многие другие. Всего за свою жизнь Успенский написал более 70 книг, которые были переведены на 25 языков мира и изданы миллионными тиражами.
Войны за авторские права: Чебурашка как источник дохода
Успенский был одним из первых советских писателей, кто начал активно отстаивать свои авторские права. Он регистрировал товарные знаки на своих персонажей и получал роялти за их использование. Особенно известен был его конфликт с художником Леонидом Шварцманом, который претендовал на часть доходов от использования образа Чебурашки.
Хотя Шварцман был создателем визуального образа персонажа, суд встал на сторону Успенского, который зарегистрировал патент на Чебурашку. При этом в патент вошло изображение, выполненное болгарским художником, а не оригинальный рисунок Шварцмана.
В последние годы жизни писатель вел ожесточенную войну со студией «Союзмультфильм», обвиняя ее в нарушении его прав. Он писал обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру, МВД и даже президенту России с требованием прекратить производство нового сериала «Простоквашино» без его согласия.
Конфликт разрешился лишь за два месяца до смерти писателя. По словам руководителя «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, Успенский согласился на изначально предложенные условия — пять миллионов рублей и четыре процента от всех доходов пожизненно.
Темная сторона жизни Успенского: секта Столбуна и домашнее насилие
Одна из самых шокирующих страниц биографии Успенского — его многолетняя связь с сектой Виктора Столбуна. В 1980-х годах писатель обратился к «целителю» для лечения от алкоголизма и попал под его влияние. Многие годы он отчислял «десятину» со всех своих гонораров в пользу секты.
Столбун позиционировал себя как психолог и нарколог, хотя не имел медицинского образования. Он организовал закрытую коммуну, где детей «перевоспитывали» жестокими методами, включая физическое и эмоциональное насилие. Несмотря на это, Успенский не только поддерживал секту финансово, но и отправил туда свою дочь Татьяну, когда ей было 13 лет.
После смерти писателя Татьяна Успенская выступила с открытым письмом, в котором обвинила отца в домашнем насилии. По ее словам, Эдуард Успенский был человеком «очень жестоким», регулярно прибегал к физическому и психологическому насилию по отношению к ней, ее матери и другим членам семьи.
Третья жена писателя, Элеонора Филина, подтвердила слова Татьяны. В выпуске передачи «Судьба человека» она рассказала, что Успенский был деспотичным человеком и домашним тираном. Причем эта жестокость распространялась не только на нее, но и на ее сына от первого брака.
Непростая личная жизнь Эдуарда Успенского: четыре брака и двое детей
Личная жизнь Эдуарда Успенского была такой же бурной, как и его творчество. Писатель был женат четыре раза, причем на своей второй жене Елене женился дважды — до и после брака с Элеонорой Филиной.
Первый брак с Риммой продлился 17 лет (1963-1980). В нем родилась единственная родная дочь писателя — Татьяна. Впоследствии Успенский признался, что списал образ вредной старухи Шапокляк именно со своей первой жены.
Второй женой стала Елена, которая была моложе писателя на 23 года. После развода с Риммой Успенский забрал к себе 12-летнюю дочь Татьяну, но почти сразу отправил ее в секту Столбуна. Вместе с Еленой они удочерили двух девочек-близнецов с заболеваниями почек — Ирину и Светлану.
В 2005 году Успенский развелся с Еленой и женился на соведущей программы «В нашу гавань заходили корабли» Элеоноре Филиной, которая была младше его на 25 лет. Этот брак продлился до 2011 года и закончился скандалом — Успенский обвинил жену в измене, лишил ее средств и выгнал из дома.
После развода с Филиной писатель вернулся к своей второй жене Елене, с которой и прожил последние годы. Именно она ухаживала за ним во время болезни и стала единственной наследницей его многомиллионного состояния.
Последние годы Успенского и уход из жизни
В последние годы жизни Эдуард Успенский боролся с тяжелой болезнью. В 2011 году у него обнаружили рак желудка, с которым он успешно справился после лечения в Германии. Пять лет писатель чувствовал себя хорошо, но в 2017 году врачи диагностировали у него рак простаты.
Последний год жизни Успенский передвигался на инвалидной коляске и проходил химиотерапию в Германии. 9 августа 2018 года ему стало плохо, и врачи предложили госпитализацию, но писатель отказался и остался дома. 14 августа 2018 года Эдуард Успенский скончался в своем доме в деревне Пучково на 81-м году жизни.
Прощание с писателем состоялось 18 августа 2018 года в Центральном доме литераторов в Москве. В день прощания на улицах столицы появились граффити с изображениями его персонажей — Чебурашки, крокодила Гены и героев Простоквашино. Похоронили Эдуарда Успенского на Троекуровском кладбище.
Наследие Успенского: премия имени человека, «не достойного этой чести»
Творческое наследие Эдуарда Успенского огромно. Его произведения до сих пор любимы миллионами людей, а созданные им персонажи стали частью культурного кода нескольких поколений.
Однако в 2020 году, когда Российская государственная детская библиотека решила назвать новую литературную премию «Большая сказка» именем Успенского, его дочь Татьяна выступила с открытым письмом, в котором просила не делать этого. По ее мнению, отец «не достоин такой чести» из-за своего жестокого характера и связи с сектой.
Несмотря на скандал и протесты некоторых писателей, библиотека все же присвоила премии имя Успенского, руководствуясь исключительно его творческими заслугами. Это решение вызвало бурную дискуссию в обществе о том, можно ли отделять творчество от личности автора.
Признание и награды Эдуарда Успенского
Несмотря на противоречивую личность, творческие заслуги Эдуарда Успенского были широко признаны. Среди наград писателя:
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997)
- Золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности (2005)
- Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2010)
- Премия имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе» (2010)
- Национальная премия «Телегранд» за вклад в создание детских телепрограмм (2015)
- Премия имени Льва Копелева за борьбу за мир и права человека (2015)
Главные произведения Эдуарда Успенского
За свою долгую творческую карьеру Эдуард Успенский создал множество произведений, которые стали классикой детской литературы:
- Крокодил Гена и его друзья (1966) — первая книга про Чебурашку и крокодила Гену
- Разноцветная семейка (1967)
- Вниз по волшебной реке (1972)
- Дядя Федор, пес и кот (1974)
- Гарантийные человечки (1975)
- Школа клоунов (1981)
- Колобок идет по следу (1987)
- Красная рука, черная простыня, зелёные пальцы (1990)
- Жаб Жабыч Сковородкин (1997)
- Тетя дяди Федора, или Побег из Простоквашино (1995)
- Зима в Простоквашино (1997)
- Дядя Федор идет в школу (1999)
- Гарантийные человечки возвращаются (2011)
Помимо книг, Успенский написал сценарии к множеству мультфильмов, включая знаменитую трилогию о Простоквашино, «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Следствие ведут Колобки», «Про Веру и Анфису» и другие. Успенский также создал популярные детские телепередачи.
Он был одним из основателей таких программ как «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «Радионяня». В 1990-х и 2000-х годах писатель вел авторскую программу об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли», которая в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.
