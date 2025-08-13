Что известно о канадском рекордсмене челябинского «Трактора» Ливо

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с 32-летним канадским нападающим Джошуа Ливо, который в сезоне 2024-2025 был самым результативным бомбардиром «регулярки» КХЛ в составе уфимского «Салавата Юлаева». О том, что известно о хоккеисте — в материале URA.RU.
Ливо родился 26 мая 1993 года в канадской провинции Онтарио. С детства увлекался хоккеем. Выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Садбери Вулвз» и «Китченер Рейнджерс» на протяжении трех сезонов с 2010 по 2013 год.
НХЛ
Первый матч в НХЛ Ливо провел за «Торонто Мейпл Лифс» 10 октября 2013 года против «Нэшвилл Предаторз». В Северной Америке играл до 2023 года. Выступал за команды систем Торонто, Ванкувера и Калгари. Также поиграл в системах «Каролина Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз». В 2022 году Ливо был признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ. За карьеру в НХЛ сыграл 265 матчей и набрал 93 очка (42+51). В плей-офф НХЛ не выступал.
Рекорды в «Салавате»
15 сентября 2023 года Ливо подписал контракт с клубом КХЛ «Салават Юлаев». В сезоне 2023-24 сыграл 40 матчей и набрал 38 очков (15+23). В конце апреля 2024 года продлил контракт с «Салаватом» на год.
Ливо стал первым в истории КХЛ хоккеистом, сделавшим четыре хет-трика за один регулярный сезон. В сезоне 2024-25 побил рекорд Сергея Мозякина по количеству забитых шайб за регулярный чемпионат КХЛ за сезон (48 шайб — рекорд Сергея Мозякина, 49 шайб — нынешний рекорд). По итогам регулярного сезона 2024-25 был признан самым ценным игроком лиги c 80 очками и получил главный трофей КХЛ «Золотая клюшка».
Переход в «Трактор»
В межсезонье стало известно о том, что у «Салавата» есть финансовые проблемы. В сезоне 2024-2025 Ливо по контракту с «Салаватом Юлаевым» получал 85 млн рублей в год, и был по этому показателю на четвертом месте в лиге. Благодаря своему лидерству Ливо хотел рассчитывать на прибавку к зарплате до 110 млн. Однако уфимский клуб расторг отношения с хоккеистом, решив сэкономить деньги.
«Трактор» до известий о том, что Ливо ищет клуб, имел предельно возможный лимит в пять легионеров. Ради Ливо клубу пришлось расстаться с американским нападающим Майком Веккионе, который отправился в Астану, так и не доехав до Челябинска. 13 августа «Салават Юлаев» поблагодарил Джошуа за игру и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. СМИ сообщили, что зарплата Ливо в «Тракторе» составит 70 млн рублей.
