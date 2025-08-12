Челябинский «Трактор» освободил место под еще одного легионера: им может стать звезда «СЮ»

Челябинский ХК «Трактор» обменял на денежную компенсацию недавно подписанного форварда Майка Веккионе. За него клуб получит денежную компенсацию, сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Не исключено, что решение связано с планами подписать звезду «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо.
«Обмен с „Барысом“. Нападающий Майк Веккионе пополнит состав клуба из Астаны. „Черно-белые“ взамен получат денежную компенсацию», — сообщает пресс-служба клуба.
Ранее команда исчерпала лимит на легионеров. Были подписаны контракты с защитниками Джорданом Гроссом и Логаном Дэей, нападающими Пьерриком Дюбе, и Майком Веккионе, вратарем Крисом Дригером. Но на фоне скандала в уфимском клубе, связанным с невыплатой зарплаты главной звезде в лице Ливо и его последующим уходе из команды, челябинцы, судя по всему, решили «забронировать» одно место в надежде получить форварда.
