Суперзвезды, запреты и ограничения: полная инструкция по Дню города в Екатеринбурге

В День города в Екатеринбурге будет три сцены с хедлайнерами

13 августа 2025 в 17:54 Размер текста - 17 +

В День города певицу Mary Gu можно будет найти в квартале «Архангел Михаил» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета День города в Екатеринбурге в 2025 году Екатеринбург отметит День города 16 августа. В этот день будет бесплатным проезд в общественном транспорте, метро продлит режим работы, а еще выступят 10 звезд, но придется приноровиться к ограничениям и запретам. Вся важная информация по грядущему мероприятию — в инструкции URA.RU. Хедлайнеры Главная сцена расположится в Историческом сквере: в 21:30 здесь выступит певица Алсу. Вторую сцену поставят на площади 1905 года: на ней с хитом «Бобр» выступит SLAVA SKRIPKA (время не уточняется). Вся программа празднования Дня города здесь. Третья сцена со звездными артистами разместится в квартале «Архангел Михаил» (ориентир — улица Архангела Михаила, 20). С 18:00 до 23:00 здесь на фестивале «Энергия РМК» бесплатно выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana. Полная программа мероприятий здесь. URA.RU Фейерверк Он прогремит в 22:30 над акваторией городского пруда. Всего ожидается 500 залпов, а салют продлится шесть минут. Перекрытия На некоторых участках города движение транспорта ограничат с 6:00 15 августа: речь идет об улицах Архангела Михаила, Царской, Николая Никонова, Воеводина, 8 Марта и Бориса Ельцина. С 6:00 16 августа перекрытия будут на Репина, Хохрякова, Маршала Жукова, 8 Марта, Ленина, Горького и Пушкина. Дороги станут доступны для автомобилей после окончания мероприятий. Ограничения В праздник запретят движение и парковку электросамокатов. Ограничения будут действовать с 10:00 16 августа до 00:10 17 августа в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи и на улице Архангела Михаила. URA.RU Запрет на продажу алкоголя Крепкие напитки нельзя будет купить 15 августа с 16:00 до 22:00 в границах улиц Малышева — 8 Марта — проспекта Ленина — улицы Пушкина, 16 августа с 08:00 до 23:00 в границах улиц Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. Также 16 и 17 августа с 10:00 до 23:00 не продадут алкоголь на улице Репина (от Светлореченской до Шайтанского переулка). URA.RU Работа общественного транспорта В День города метро будет работать до 01:00 17 августа. Накопление автобусов, троллейбусов и трамваев на центральных улицах (на карте) организуют к 16 августа к 22:00. На любом общественном транспорте проезд будет бесплатным, парковки тоже. Погода Утром воздух прогреется до +13 градусов и ожидается небольшой дождь. Днем осадки продолжатся и за окном будет +16 градусов. На вечерних концертах екатеринбуржцам и гостям города повезет больше всего: дождь прекратится, но столбик термометра опустится до +14 градусов. Весь день будет западный ветер 2-3 м/с. Сайт: «Яндекс Погода» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург отметит День города 16 августа. В этот день будет бесплатным проезд в общественном транспорте, метро продлит режим работы, а еще выступят 10 звезд, но придется приноровиться к ограничениям и запретам. Вся важная информация по грядущему мероприятию — в инструкции URA.RU. Главная сцена расположится в Историческом сквере: в 21:30 здесь выступит певица Алсу. Вторую сцену поставят на площади 1905 года: на ней с хитом «Бобр» выступит SLAVA SKRIPKA (время не уточняется). Вся программа празднования Дня города здесь. Третья сцена со звездными артистами разместится в квартале «Архангел Михаил» (ориентир — улица Архангела Михаила, 20). С 18:00 до 23:00 здесь на фестивале «Энергия РМК» бесплатно выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana. Полная программа мероприятий здесь. Он прогремит в 22:30 над акваторией городского пруда. Всего ожидается 500 залпов, а салют продлится шесть минут. На некоторых участках города движение транспорта ограничат с 6:00 15 августа: речь идет об улицах Архангела Михаила, Царской, Николая Никонова, Воеводина, 8 Марта и Бориса Ельцина. С 6:00 16 августа перекрытия будут на Репина, Хохрякова, Маршала Жукова, 8 Марта, Ленина, Горького и Пушкина. Дороги станут доступны для автомобилей после окончания мероприятий. В праздник запретят движение и парковку электросамокатов. Ограничения будут действовать с 10:00 16 августа до 00:10 17 августа в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи и на улице Архангела Михаила. Крепкие напитки нельзя будет купить 15 августа с 16:00 до 22:00 в границах улиц Малышева — 8 Марта — проспекта Ленина — улицы Пушкина, 16 августа с 08:00 до 23:00 в границах улиц Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. Также 16 и 17 августа с 10:00 до 23:00 не продадут алкоголь на улице Репина (от Светлореченской до Шайтанского переулка). В День города метро будет работать до 01:00 17 августа. Накопление автобусов, троллейбусов и трамваев на центральных улицах (на карте) организуют к 16 августа к 22:00. На любом общественном транспорте проезд будет бесплатным, парковки тоже. Утром воздух прогреется до +13 градусов и ожидается небольшой дождь. Днем осадки продолжатся и за окном будет +16 градусов. На вечерних концертах екатеринбуржцам и гостям города повезет больше всего: дождь прекратится, но столбик термометра опустится до +14 градусов. Весь день будет западный ветер 2-3 м/с.