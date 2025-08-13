Украинские войска, находящиеся в Красноармейске (Покровске), оказались под угрозой окружения российскими силами. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителя министерства обороны США.
«Украинские войска в Покровске оказались под угрозой окружения», — приводит издание слова неназванного чиновника из Пентагона. По его оценке, Вооруженные силы Украины, вероятно, формируют новый оборонительный рубеж в регионе. Между тем Washington Post напоминает, что аналогичная тактика применялась украинской армией в Артемовске (Бахмуте) в 2023 году, однако тогда удержать позиции не удалось.
По данным газеты, Россия располагает значительным численным и техническим превосходством над украинской армией, что осложняет для Киева удержание ключевых населенных пунктов. При этом Украина сталкивается с трудностями при наборе новых военнослужащих и с нехваткой вооружения. Красноармейск (Покровск) является одним из важнейших транспортных и логистических узлов украинской группировки «Хортица» на Донбассе. Именно через этот город осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и других населенных пунктов на западе региона, а также поддержка позиций украинских войск на северо-западе республики.
