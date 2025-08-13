Союзник России в Европе отказался дальше участвовать в выборах президента

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах и не станет менять Конституцию ради сохранения своей власти. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белграде.
«Я не могу снова баллотироваться на пост президента, но буду ли я помогать кому-то и буду ли я за кого-то бороться, это я буду делать. А с какой позиции — это сейчас не вопрос», — сказал Вучич. Его слова передает сербское информационное агентство Kurir.
Он подчеркнул, что не намерен инициировать изменения в основном законе страны, которые позволили бы ему остаться на посту главы государства сверх предусмотренного срока. По его словам, его главная задача — обеспечить стабильность и последовательность во внутренней и внешней политике Сербии.
Ранее Вучич неоднократно заявлял о приверженности демократическим процессам и отказе от авторитарных методов управления. В мае 2025 года он посещал Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы, что подчеркивало тесные связи Белграда с Россией на международной арене.
Протесты в Сербии продолжаются с осени 2024 года после трагических событий в Нови-Саде. Массовые демонстрации, организованные оппозиционными силами и студенческими объединениями, сопровождаются требованиями проведения досрочных выборов и осуществления политических реформ.
В июне 2025 года протестное движение приобрело новую динамику: его участники выдвинули властям жесткий ультиматум, а возле здания парламента был разбит палаточный городок. Российские официальные лица заявили о беспрецедентном внешнем давлении, оказываемом на Белград, однако выразили уверенность в способности сербского руководства самостоятельно справиться с возникшим кризисом.
