Вучич обвинил Кустурицу в попытках свергнуть его с поста президента

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Вучич считает, что его оппоненты не понимают, что нужно гражданам Сербии
Вучич считает, что его оппоненты не понимают, что нужно гражданам Сербии Фото:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что режиссер и музыкант Эмир Кустурица пытается добиться его отстранения от власти. Об этом глава государства сообщил журналистам. 

«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар (представители оппозиции — прим. URA.RU). Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть», — рассказал президент в ходе осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом. Он отметил, что его политические оппоненты не обладают ни программой, ни видением того, в чем нуждается Сербия.

Режиссер ранее высказался в поддержку освобождения политических заключенных в Белграде и Ужице, участвовавших в протестах и обвиняемых в нарушении конституции. Также Кустурица иронично поблагодарил президента за решение налоговой службы закрыть ресторан «Висконти» в Дрвенграде, где проходили мероприятия его кино- и музыкальных фестивалей.

Протесты в Сербии продолжаются с осени 2024 года, когда после трагедии в Нови-Саде оппозиция и студенты начали массовые акции с требованиями досрочных выборов и реформ. В июне 2025 года протесты усилились, участники выдвинули ультиматум властям, а у здания парламента был установлен палаточный лагерь. Москва заявила о беспрецедентном внешнем давлении на Белград, но подчеркнула, что сербские власти способны самостоятельно урегулировать ситуацию.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что режиссер и музыкант Эмир Кустурица пытается добиться его отстранения от власти. Об этом глава государства сообщил журналистам.  «Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар (представители оппозиции — прим. URA.RU). Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть», — рассказал президент в ходе осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом. Он отметил, что его политические оппоненты не обладают ни программой, ни видением того, в чем нуждается Сербия. Режиссер ранее высказался в поддержку освобождения политических заключенных в Белграде и Ужице, участвовавших в протестах и обвиняемых в нарушении конституции. Также Кустурица иронично поблагодарил президента за решение налоговой службы закрыть ресторан «Висконти» в Дрвенграде, где проходили мероприятия его кино- и музыкальных фестивалей. Протесты в Сербии продолжаются с осени 2024 года, когда после трагедии в Нови-Саде оппозиция и студенты начали массовые акции с требованиями досрочных выборов и реформ. В июне 2025 года протесты усилились, участники выдвинули ультиматум властям, а у здания парламента был установлен палаточный лагерь. Москва заявила о беспрецедентном внешнем давлении на Белград, но подчеркнула, что сербские власти способны самостоятельно урегулировать ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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