Названа новая неожиданная причина крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Пилоты разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» могли перепутать высоту полета из-за неверных расчетов давления. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Пилоты разбившегося в Амурской области Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого, что и привело к трагедии — такова основная предварительная версия специалистов», — говорится в публикации.
По данным источника, эксперты пришли к выводу, что экипаж при снижении ориентировался на давление по системе QNH, то есть над уровнем моря, в то время как по картам захода требовалось использовать систему QFE — давление относительно уровня аэродрома. Из-за этого и могло произойти крушение.
В ходе расследования специалисты установили, что во время выполнения разворота на предпосадочном этапе самолет оказался слишком низко над землей и столкнулся с кронами деревьев. После этого воздушное судно потеряло управление и рухнуло.
Катастрофа Ан-24 стала одной из крупнейших за последние годы для региональных авиаперевозчиков. На борту находились 48 человек, все они погибли. Власти Амурской области объявили траур по жертвам авиакатастрофы.
