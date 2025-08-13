Актриса Валентина Мазунина, известная ролями в сериалах «Реальные пацаны», «Иванько» и в большом кино, снялась в первой югорской киноленте для детей «Вуся Вулаты». Это история о природе, людях и традициях Югры.
«Фильм „Вуся Вулаты“ — история о природе, людях и традициях Югры. Это проект основательницы детской киношколы „Проявляйся“ Юлии Давыдовой из Сургута, который стал победителем гранта губернатора Югры. В актёрском составе — юные северяне и Валентина Мазунина», — следует из сообщения департамента молодежной политики ХМАО.
Видео: Медиашкола «Проявляйся»
Съемки проходили в Сургутском районе. По сюжету, группа детей отстала от автобуса во время экскурсии и оказались в лесу. Здесь им предстоит познакомиться с представителями коренных малочисленных народов Севера, открыть культуру и традиции родного края. Роль сопровождающей, по чьей вине школьники оказались в этой ситуации, исполнила Валентина Мазунина. Премьера фильма намечена на осень.
Ранее URA.RU сообщало, что телеведущая канала «Матч ТВ» из Сургута Ольга Петрикова приняла участие в спортивно-развлекательного шоу «Погоня» на ТНТ, который вышел в эфир 10 августа. В пятом выпуске журналистка вместе с другими «беглецами» прятались от «ловцов» в мусорном баке или под машиной.
