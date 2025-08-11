Телеведущая «Матч ТВ» из Сургута играла со звездами в догонялки в Подмосковье.Фото

Телеведущая «Матч ТВ» из Сургута пыталась скрыться от «ловцов» в Подмосковье
Телеведущая канала «Матч ТВ» из Сургута Ольга Петрикова приняла участие в спортивно-развлекательного шоу «Погоня» на ТНТ
Телеведущая канала «Матч ТВ» из Сургута Ольга Петрикова приняла участие в спортивно-развлекательного шоу «Погоня» на ТНТ Фото:

Телеведущая канала «Матч ТВ» из Сургута Ольга Петрикова приняла участие в спортивно-развлекательного шоу «Погоня» на ТНТ, который вышел в эфир 10 августа. В пятом выпуске журналистка вместе с другими "беглецами" прятались от "ловцов" в мусорном баке или под машиной. Немногие смогли продержаться 80 минут и добраться до финиша, Ольга оказалась в их числе.

"По условиям проекта участники должны были скрываться от «ловцов» — мужчин в черных костюмах — на территории северного Чертанова. Спортсменка из Сургута — телеведущая канала «Матч ТВ», Мисс Югра и Мисс Сибирь не смогла скрыться от ловцов", — рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. 

Петрикова рассказала, что шоу позволило ей познакомиться с новыми людьми и испытать неожиданные эмоции: «Головой я понимала, что это всего лишь игра, но когда видела на горизонте ловца, было очень страшно. Хотелось провалиться под землю», — прокомментировала Ольга Петрикова.

В ходе программы участники выполняли различные миссии, чтобы увеличить призовой фонд, однако далеко не все справились с заданиями. Ольга Петрикова отметила, что перед стартом они пытались договориться о стратегии, однако с началом игры каждый побежал в свою сторону. Во время одной из миссий ей помогали местные мальчишки, которым она пообещала вознаграждение за помощь. Несмотря на командную работу, миссию выполнить не удалось, и Петрикова лишилась специальной ленты, выбыв из игры на 66-й минуте.

Ранее Ольга Петрикова уже отмечалась в спортивных состязаниях: в 2023 году она стала победительницей биатлонной «Гонки звезд» в Лужниках. В настоящее время телеведущая работает на канале «Матч ТВ» и продолжает заниматься спортом.

Ранее URA.RU сообщало, что Рухин Магеррамов из Сургута (ХМАО) стал участником юмористического проекта на ТНТ, который стартовал на телеканале 25 июля. Во втором сезоне скетчкома «Галустян+» снимаются такие звезды как Светлана Пермякова, Дмитрий Журавлёв, Иван Пышненко.

