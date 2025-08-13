Минцифры назвало условие для возобновления звонков в зарубежных мессенджерах

Минцифры: звонки в Telegram будут восстановлены после выполнения требований
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Доступ к звонкам в иностранных мессенджерах на территории России будет восстановлен только после того, как их владельцы выполнят требования российского законодательства. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доступ к звонкам в иностранных мессенджерах на территории России будет восстановлен только после того, как их владельцы выполнят требования российского законодательства. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...