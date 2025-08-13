Депутат Немкин: защита от звонков в Telegram и WhatsApp* — необходимая мера

Через WhatsApp* осуществляется взлом аккаунтов пользователей, заявил Немкин
Частичное ограничение звонков в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской) и Telegram является необходимой мерой для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Антон Немкин.

«Частичное ограничение звонков в WhatsApp и Telegram — это необходимая мера для защиты граждан от одного из самых массовых видов преступлений в цифровой среде — телефонного и интернет-мошенничества», — рассказал Немкин в своем telegram-канале. Также он отдельно выделил мессенджер WhatsApp, в котором доля атакованных мошенниками граждан выросла в 3,5 раза с прошлого года. По его словам, неотъемлемой частью мессенджера стали взломы аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг и кража данных.

Ранее Роскомнадзор ввел меры по ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, отмечая, что эти сервисы часто используются мошенниками для обмана граждан. Так, согласно сообщению ведомства, мессенджеры использовались злоумышленниками для вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

*принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская

