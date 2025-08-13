Главные тезисы пресс-конференции губернатора Тюменской области

Перед празднованием 81-й годовщины со дня образования Тюменской области глава региона Александр Моор дал большую пресс-конференцию, во время которой ответил на 37 вопросов журналистов. Главные тезисы его выступления — в подборке URA.RU.
Об отключениях мобильного интернета, тарифах ЖКХ и обманутых дольщиках
Первый вопрос касался отключений мобильного интернета, которые в последнее время в регионе стали происходить все чаще. Отвечая на него, Александр Моор отметил, что сеть может использоваться для дистанционного наблюдения за объектами и управления беспилотниками. Мера направлена на то, чтобы исключить возможные риски.
Один из следующих вопросов коснулся темы роста тарифов ЖКХ. Губернатор ответил, что остановить его можно только теоретически. По его словам, область развивается, поэтому рост цен на обслуживание, модернизацию и строительство инженерных сетей, неизбежен. "Если мы подняли тариф в какой-то момент, и город перестал развиваться: не строится новое жилье, не меняется ничего. Тогда в течение пары лет можно было бы модернизировать сферу ЖКХ и достичь ее идеального состояния. Но Тюмень развивается активно», — высказался губернатор.
Не забыли журналисты и про обманутых дольщиков. При покупке квартир в новостройках эта проблема была решена с помощью эскроу-счетов, однако в сфере индивидуального строительства жилья риски остаются. И в Тюмени уже появились десятки жертв ненадежных застройщиков. «Ситуацию знаем, следим за ней. К делу подключены правоохранительные органы, они дадут правовую оценку, будут приложены все силы чтобы людям вернуть их деньги. С банками будем тоже договариваться, так как обманутые дольщики появились и у аккредитованных застройщиков, а значит банки тоже несут ответственность за ситуацию», — прокомментировал ситуацию Моор.
Про обмеление Туры, строительство тюменского Москва-сити и переход на мессенджер Max
Журналист URA.RU Илья Шмелев спросил у тюменского губернатора, что власти планируют делать с обмелением реки Туры, уровень воды в которой с каждым годом становится все ниже. Глава региона ответил, что в правительстве работают над решением проблемы.
«В последние годы уровень воды ниже среднегодовых значений. Уровень воды в реках подвержен сезонности, проблема характерна не только для реки Тура. Уровень воды важен нам, чтобы оценить риски работы предприятий, которые используют воду в своем производственном цикле — это Метелевский водозабор и ТЭЦ-1. Текущий уровень обеспечивает работу этих предприятий», — отметил Моор.
Он добавил, что правительством региона подана заявка в Федеральное агентство водных ресурсов на расчистку Туры. Предполагается, что сначала будет разработан проект по очистке реки, а затем выделят средства на его реализацию.
На вопрос, когда Тюмень станет городом-миллионником, Александр Моор ответил, что такую цель власти региона не ставили. Однако предположил, что это может произойти не раньше 2030-го и не позднее 2040-го года. Высказался губернатор и об идее мэра Максима Афанасьева о строительстве в городе аналога Москва-сити. «Не лишено здравого смысла. Где это должно быть, в какой архитектуре, какой высотности — вопрос открытый. В том числе мастер-план города на эти вопросы ответит», — сообщил Александр Моор.
Рассказал Александр Моор и о своем отношении к российскому мессенджеру Max. Журналистам он заявил, что уже установил приложение на свой смартфон. «С точки зрения канала губернатора, мы подготовили все необходимые документы. Эта работа будет выстраиваться по определенным планам, поэтапно. Я уверен, что скоро канал у нас появится. Но он точно не будет единственным. Это будет еще одна дополнительная площадка для коммуникации», — заявил тюменский губернатор.
