Наплыв мошенников вынудил Роскомнадзор ввести защиту для россиян в мессенджерах

Решение Роскомнадзора о частичном ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской) и Telegram обусловлено частым их использованием злоумышленниками. Об этом заявили в Минцифры РФ, комментируя принятую меру. По данным министерства, мошенники использовали иностранные мессенджеры, так как в отечественных государство с ними эффективно борется.
«Большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры — у телеком-компаний нет возможности блокировать такие вызовы», — говорится в сообщении на сайте министерства. Там отметили, что злоумышленники использовали WhatsApp и Telegram, так как в отечественных мессенджерах проводить свои схемы у них не выходило — государство эффективно с ними борется.
Также иностранные мессенджеры не соблюдали российское законодательство, несмотря на многократные призывы к этому властей. Они не сообщали информацию по запросам правоохранительных органов при расследовании случаев мошенничества и по факту планирования и совершения терактов на территории России. В Минцифры убеждены, что принятая мера позволит россиянам общаться в интернете безопаснее.
При этом, как отметили в министерстве, звонки в WhatsApp и Telegram будут восстановлены в случае полного соблюдения ими российского законодательства. Пока этого не произошло, в Минцифры призвали россиян пользоваться отечественными аналогами.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
