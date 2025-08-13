Telegram ответил на решение РКН о частичном ограничении звонков в мессенджере

Telegram заявил, что борется с вредоносными мошенниками на платформе
По словам пресс-службы Telegram, платформа эффективно борется с мошенниками
По словам пресс-службы Telegram, платформа эффективно борется с мошенниками
новость из сюжета
Россиян защитили от мошенников в Telegram и WhatsApp*

Telegram борется с использованием своей платформы злоумышленниками, а его пользователи могут сами определять, от кого они могут получать звонки. С таким заявлением пресс-служба мессенджера выступила после решения Роскомнадзора о частичном ограничении звонков в Telegram, чтобы защитить россиян от злоумышленников.

«Telegram борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству», — сообщили в пресс-службе Telegram, передает РБК. Там также отметили, что в мессенджере каждый день удаляются миллионы вредоносных сообщений благодаря работе модераторов, использующих инструменты с внедрением искусственного интеллекта. 

Говоря о звонках в мессенджере, в пресс-службе отметили, что в Telegram внедрены детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог сам определить, от кого он может получать звонки.

Ранее Роскомнадзор принял меру, направленную на защиту россиян от мошенников и злоумышленников — частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). В Минцифры при этом пояснили, что ограничения могут быть сняты, как только мессенджер начнет соблюдать российское законодательство. До тех пор, пока этого не произошло, там призвали россиян использовать для звонков российские аналоги. 

