Бывший главный режиссер Коми-Пермяцкого театра нашла работу в Твери

Юлия Беляева назначена главным режиссером Тверского театра юного зрителя. Об этом сообщается в telegram-канале областного министерства культуры. Ранее она работала в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре в Кудымкаре Пермского края.
«В Тверском театре юного зрителя представили нового главного режиссера — Юлию Александровну Беляеву. Ранее она уже сотрудничала с труппой: в 2024 году поставила спектакль „Людвиг XIV и Тутта единственная“, — говорится в сообщении.
В ближайшем сезоне Беляева намерена развивать взаимодействие театра со школьными педагогами. По ее словам, это позволит молодым зрителям приходить на спектакли подготовленными, обсуждать увиденное и получать разъяснения. Вторым направлением работы станет создание семейных постановок.
Ранее URA.RU рассказывало, что Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в Кудымкаре перед началом нового сезона сменил главного режиссера. Кресло Юлии Беляевой занял Дмитрий Огородников.
