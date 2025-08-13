Бывший главный режиссер Коми-Пермяцкого театра нашла работу в Твери

Юлия Беляева перешла на работу в Тверской театр юного зрителя
Юлия Беляева перешла на работу в Тверской театр юного зрителя

Юлия Беляева назначена главным режиссером Тверского театра юного зрителя. Об этом сообщается в telegram-канале областного министерства культуры. Ранее она работала в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре в Кудымкаре Пермского края.

«В Тверском театре юного зрителя представили нового главного режиссера — Юлию Александровну Беляеву. Ранее она уже сотрудничала с труппой: в 2024 году поставила спектакль „Людвиг XIV и Тутта единственная“, — говорится в сообщении.

В ближайшем сезоне Беляева намерена развивать взаимодействие театра со школьными педагогами. По ее словам, это позволит молодым зрителям приходить на спектакли подготовленными, обсуждать увиденное и получать разъяснения. Вторым направлением работы станет создание семейных постановок.

Ранее URA.RU рассказывало, что Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в Кудымкаре перед началом нового сезона сменил главного режиссера. Кресло Юлии Беляевой занял Дмитрий Огородников. 

