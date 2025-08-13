В Сургуте пройдет концерт с популярной виртуальной певицей Хацунэ Мику

В Сургуте (ХМАО) устроят пилотный концерт с участием вокалоида — виртуального исполнителя, самым известным из которых стала японская артистка Хацунэ Мику. Мероприятие бесплатное, но требует оформления билета, сообщили организаторы концерта.
«В Сургуте 24 августа пройдет пилотный концерт проекта Miku Party Night, первого Вокалоид-концерта в России и округе. Мероприятие некоммерческое, вход свободный для всех. Все, что нужно для входа, — это виртуальный билет», — рассказали организаторы в telegram-канале.
Гости могут приносить свои глоустики (светящиеся палочки) и воду. Приветствуют организаторы посетителей в образах любимых персонажей из аниме, игр или самой Хацунэ Мику.
Для справки, Хацунэ Мику — персонаж с длинными бирюзовыми волосами, созданный японской цифровой компанией. Голос исполнительницы создается с помощью компьютерной программы. На концертах она появляется в виде 3D-голограммы. По всему миру у Мику миллионы поклонников, а шоу с ее участием собирают полные залы.
Ранее URA.RU писало, в Сургуте (ХМАО) открылась кофейня Anteiku для любителей аниме. Заведение получило название в честь кафе из одного популярного аниме.
