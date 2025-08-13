Макрон раскрыл главную цель Трампа на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине во время запланированного саммита с президентом России, который пройдет 15 августа на Аляске. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи с европейскими лидерами и Трампом.
«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня», — сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X. При этом Макрон добавил, что дискуссий об обмене территорий между РФ и Украиной не было.
В ходе онлайн-встречи, организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцем, приняли участие главы государств и правительств европейских стран, а также президент Украины Владимир Зеленский, который в этот день находился в Берлине. Как отмечало агентство DPA, цель переговоров заключалась в поиске компромиссных решений и координации позиций Европы и США перед диалогом президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. Главной темой обсуждения станет украинский кризис. Накануне переговоров Трамп обрушился с критикой на СМИ, которые пытаются дискредитировать его встречу с Путиным. Россия не раз отмечала, что готова на переговоры о полном прекращении огня. Однако они должны быть качественными и полными, чтобы конфликт не разгорелся вновь.
