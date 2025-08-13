Алаудинов обратился к россиянам перед встречей Путина и Трампа

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал россиян набраться терпения и сохранять спокойствие накануне ожидаемой встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Свое заявление генерал опубликовал в официальном telegram-канале.
«Поэтому всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа», — написал Алаудинов. Он подчеркнул, что сейчас важно доверять президенту России и не строить лишних ожиданий относительно позиции американского президента.
По словам генерала, если Трамп сможет завершить текущий конфликт с учетом интересов России, россияне будут ему благодарны. Однако Алаудинов отметил, что не питает иллюзий относительно добрых намерений США и подчеркнул необходимость сохранять трезвый взгляд на ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.