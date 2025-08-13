Алаудинов обратился к россиянам перед встречей Путина и Трампа

Алаудинов: россиянам стоит набраться терпения накануне встречи Путина и Трампа
Алаудинов подчеркнул, что сейчас важно доверять президенту России
Алаудинов подчеркнул, что сейчас важно доверять президенту России
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал россиян набраться терпения и сохранять спокойствие накануне ожидаемой встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Свое заявление генерал опубликовал в официальном telegram-канале.

«Поэтому всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа», — написал Алаудинов. Он подчеркнул, что сейчас важно доверять президенту России и не строить лишних ожиданий относительно позиции американского президента.

По словам генерала, если Трамп сможет завершить текущий конфликт с учетом интересов России, россияне будут ему благодарны. Однако Алаудинов отметил, что не питает иллюзий относительно добрых намерений США и подчеркнул необходимость сохранять трезвый взгляд на ситуацию.

