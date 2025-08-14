Политолог объяснил выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа

Одной из тем предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом станет взаимодействие в Арктике. Это одна из причин выбора Аляски местом встречи глав государств, сказал в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
«Это место, с одной стороны, максимального сближения России и США, а с другой, максимально возможного напряжения между ними. Россия — арктическая держава, а Аляска дает выход к Арктике Соединенным Штатам. Здесь есть намек на тему, которая может и, скорее всего, будет обсуждаться на переговорах двух президентов, помимо украинского вопроса», — отметил Зудин.
Политолог добавил, что в целом встреча в США была согласована, поскольку страна не признает решения Международного уголовного суда об аресте Путина. Выбор военной базы как предположительного места переговоров эксперт объяснил тем, что это наиболее защищенное место.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Об этом стало известно после очередного визита в Москву спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа 6 августа. По данным американских СМИ, саммит пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.
