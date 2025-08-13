13 августа 2025

США на время сняли часть санкций с РФ перед переговорами с Путиным

США разрешили до 20 августа все финансовые операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций
США разрешили до 20 августа все финансовые операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций
США исключили из-под санкций до 20 августа все финансовые транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Это следует из опубликованной лицензии американского минфина.

«Все операции, подпадающие под действие санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины и России, разрешаются для обеспечения переговоров между правительствами США и РФ на территории штата Аляска. Данное разрешение будет действовать до 20 августа 2025 года до 07:01 по мск», — говорится в документе.

Ожидается, что президенты России и США проведут встречу 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен к участию в грядущих переговорах, что вызвало с его стороны негативную реакцию.

