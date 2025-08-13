Двое жителей Пермского края получили сроки за масштабную незаконную вырубку леса: суд назначил им от 4 до 5 лет колонии за ущерб государству на 124 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
«Кунгурский городской суд вынес обвинительный приговор главе фермерского хозяйства и руководителю лесозаготовительной компании за незаконную рубку леса в Пермском крае. Оба осуждены на 4 и 5 лет колонии общего режима соответственно», — говорится на сайте ведомства.
По версии следствия, фигуранты организовали схему: в 2022–2023 годах под видом мелиорации земель для выращивания лекарственных растений они незаконно вырубили более 9 тысяч кубометров хвойной древесины на арендованных участках площадью 200 га. Дерево вывозили по поддельным документам, вводя в легальный оборот. Ущерб государству превысил 124 млн рублей.
Оперативники УЭБиПК краевого МВД при поддержке Росгвардии задержали злоумышленников в конце 2023 года. При обысках изъяли пилорамы, лесозаготовительную технику и фиктивные бухгалтерские документы. Суд также признал одного из фигурантов виновным в сбыте незаконно заготовленной древесины. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Горнозаводске «черных лесорубов» наказали на 13 миллионов рублей. В условиях ограниченной видимости и отсутствия надлежащего контроля со стороны арендатора участка работники совершили незаконную рубку деревьев объемом более 900 кубометров за границами отведенной делянки.
