Выяснилось, из-за чего испугался Зеленский и полетел в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский, испугавшись новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, отправился в Берлин для участия вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами. Об этом сообщает британское издание.
«На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом», — пишет Guardian. По данным издания, публично европейские политики были осторожны в оценках будущих переговоров между президентами США и России. Однако в частных обсуждениях они выражали обеспокоенность возможным улучшением отношений между Россией и США.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал дистанционные переговоры с участием Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте и европейских лидеров накануне саммита президентов США и России, который пройдет 15 августа в Анкоридже. Европейские политики добивались участия Зеленского в этих переговорах для выработки единой западной позиции по Украине, однако его не пригласили на саммит, пообещав отдельную встречу с Трампом.
