Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область, на НПЗ возник пожар

Атака беспилотников на Волгоградскую область произошла ночью
Атака беспилотников на Волгоградскую область произошла ночью Фото:

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Однако в результате падения сбитого дрона произошли возгорание и утечка нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — приводится сообщение Бочарова в telegram-канале администрации Волгоградской области.

По его словам, пожарные службы оперативно начали тушить пламя. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее силы ПВО уже отражали массированную атаку беспилотников на объекты транспортно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Тогда из-за падения обломков были повреждены линии электропередачи и возникли возгорания сухой травы, а также пожар в техническом здании станции Арчеда.

